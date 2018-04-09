مناشدة لوزير التعليم العالي المحترم

م/ اعادة تعيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اني المواطنة هديل سعد وهيب عبود سبق وان كنت موظفة في كلية اللغات جامعة بغداد قسم اللغة الاسبانية ولي خدمة14 سنة، حصلت على زمالة دراسية في اسبانيا سنة2005-2010 لإكمال شهادة الماجستير والدكتوراه في علم اللغة الاسبانية وقد غادرت العراق في تلك السنة وتعذر علي الرجوع في المدة المحددة بعد حصولي على شهاد الدكتوراه، وذلك بسبب تدهور حالتي وحالة زوجي الصحية واجرائي بعض العمليات.. الامر الذي ادى إلى قيام الجامعة باقالتي من وظيفتي..

لذا التمس من معالي وزير التعليم العالي تعاطفه الانساني بخصوص قضيتي ومساعدتي في العودة إلى وظيفتي في كلية اللغات لخدمة وطني.. مع جزيل الشكر والامتنان..

هديل سعد وهيب 9/4/2018