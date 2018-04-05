مناشدة عاجلة لوزير التعليم العالي من احد ابناءه الطلبة

تحية طيبة…

اني الطالب خطاب عمر ساجر، كلية طب الاسنان في جامعة الانبار قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، سبق وان قدمت طلباً بشأن تخفيض اجوري الدراسية كوني من ابناء الموظفين من ذوي الدخل المحدود ويبلغ راتب والدي الموظف في الشركة العامة للمنتوجات الغذانية/ مصانع البان ابو غريب(442) الف دينار شهرياً، وقامت دائرة الدراسات مشكورة بمخاطبة جامعة الانبار بموجب كتابها المرقم8679 في 28/11/2017 للنظر في طلبي بحسب توجيهات الوزارة واعمامها المرقم4492 للطلبة المقبولين للسنة الدراسية2017-2018 ضمن القناة اعلاه ووفق حالات معينة ومن ضمنها حالتي، ولكن للاسف جامعة الانبار لم تنظر في طلبي لحد الان على الرغم من مفاتحة الوزارة لها وكثرة مراجعاتي لها، لذا ارجو من معاليكم النظر في حالتي بالشكل الذي ترونه مناسبا..ولكم جزيل التقدير…

الطالب خطاب عمر ساجر

كلية طب الاسنان/ جامعة الانبار