مناشدة امام انظار وزير التعليم العالي

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الاستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى المحترم.

م/ مناشدة







تحية طيبة…







اني الطالبة (آية اسماعيل كريم حمادي) في كلية الامام جعفر الصادق (ع) الجامعة الاهلية قسم الاعلام المرحلة الاولى.

سيدي الوزير ابنتكم تناشدكم بامكانية الموافقة على تخفيض اجوري الدراسية، لظروف عائلتي المعيشية الصعبة جداً، كوني يتيمة الاب ووالدتي ربة بيت وتعمل على اعالة اعالتنا انا واخوتي، لذا التمس من معاليكم مد يد العون والمساعدة بشمولي بعطفكم الابوي بالموافقة على تخفيض اجور دراستي، ليتسنى لي نيل شهادتي والتخرج، علماً اني دفعت القسم الاول من القسط الدراسي ، داعياً من الله ان يسدد خطاكم لخدمة العراق العزيز.

ولكم مني كل الاحترام والتقدير







اية اسماعيل كريم حمادي