ممر شرفي من إشبيلية لريال مدريد بعد فوزه بكأس السوبر الإسباني

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي إشبيلية عن إقامة ممر شرفي لفريق ريال مدريد، قبل مواجهتهما السبت المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز الريال بلقب كأس السوبر المحلي.

ويحل إشبيلية ضيفا على ريال مدريد، في أول مباراة يخوضها فريق المدرب زين الدين زيدان، بعد تحقيقه لقب السوبر الإسباني، الأحد الماضي، على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بمدينة جدة السعودية.

وقال إشبيلية عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن لاعبيه سيقومون بتحية عناصر ريال مدريد، وإقامة ممر شرفي لهم قبل انطلاق المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المركز الرابع بـ35 نقطة.