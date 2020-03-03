ممثل يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند

المستقلة /نفى الممثل والمنتج خالد منقاح زواجه من مقدمة البرامج حليمة بولند، مشيراً أن علاقته بها لم تخرج عن نطاق الصداقة والعمل، وكاشفاً أن شائعة زواجهما التي تم تداولها سابقاً سببت له مشاكل عائلية.

وقال منقاح خلال لقائه الذي أجراه عبر برنامج “آت SBC” ونقلته ليالينا: “والله حليمة صديقة ودي أعالج الموضوع فيه كثير من القنوات قالت إنها زوجتي، هي صديقة وبيزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر وحبيت أوضح لأنها أثرت عليا على مستوى العائلة”.

من جهة أخرى، كشف خالد منقاح حقيقة هجومه على الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بسبب تهميشه من نجاح مسلسل “طاش ما طاش”، ونسيانهما أصحاب الفضل من النجوم الكبار، مشيراً إلى أنه عاتبهما عتاب محبة.

وأضاف خالد منقاح أن عتابه نابع من محبة قائلاً: “لما كان بيننا الحب والصداقة وتوصلوا للنجاح لازم كل واحد يعرف نفسه من هو ومن أوصله”، مضيفاً: “أغلب النجوم الموجودين في الخليج والسعودية بفضل الله كنت بادئ معهم أو بدأوا عن طريقي”.