ممثل عالمي شهير يدخل الحجر الصحّي

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ كوخ البالغ من العمر 32 عامًا، يعيش في عزلةٍ منزليَّة منذ حوالي أسبوع، وسيبقى أسبوعًا آخر، وذلك بحسب الإرشادات الصحيّة لمنظمة الصحة العالميَّة.

وحتّى الآن، لم يُثبَت أبدًا أنّ كوخ مصابٌ بالفيروس. وقال كوخ تعليقًا على ذلك: “في حالة فيروس كورونا، من الممكن أنْ تكون النتيجة سلبيَّة إيجابيّة في وقتٍ آخر”.

ويعاني كوخ من مشاكل في الرئتين، لذلك، فإنّ فيروس Covid-19، من الممكن أن يكون خطيرًا عليه، إذ إنَّه تهديد جدّي لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفُّسي، أو أمراض ضعف الجهاز المناعي.

ولكنّ كوخ لا يزال متفائلاً، إذْ سبق أن نجا سابقًا من التهابٍ رئوي حاد أصابه.

وفي نهاية شباط الماضي، شارك كوخ في مؤتمر في مدينة كارلسروه الألمانيَّة، تأكد لاحقًا أنّ أحد المشاركين فيه مصاب بفيروس كورونا.