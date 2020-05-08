ممثل سعودي يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا المستجد، منهم والدته وجده وأطفال رضع أقل من شهرين.

وقال الجميري خلال مداخلة هاتفية عبر “روتانا خليجية” أنه الآن بخير، وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وإنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء.

وأوضح الجميري أن القصة بدأت عقب زيارة والدته إلى جده المريض بالقلب البالغ من العمر 90 عاما.

وتابع الجميري: “بعد إصابة الوالدة عزلت نفسه، وأنتظر الآن نتيجة المسحة الثانية للتأكد من خلوها من كورونا”.

ووجه الجميري نصيحة للمواطنين: “أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة”.