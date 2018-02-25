ممثل خامنئي: يجب ان يتم ترويج الإسلام الإيراني للعالم

(المستقلة)..اعتبر ممثل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في قوات الحرس الثوري أن الإسلام الإيراني هو “الإسلام النقي والصحيح”، وهو الذي يجب أن يتم ترويجه للعالم.

وأعلن سعدي في مؤتمر “البصيرة الفاطمية” بمدينة قزوين، وفقًا لموقع الحرس الثوري الإيراني “سباه نيوز” عن أن إيران تمثل الإسلام الصحيح والخالص إلى العالم بدلا من الإسلام الكاذب”.

وأضاف: “نحن بفضل الثورة الإيرانية لدينا قدرات ضخمة، بإمكاننا من خلالها أن نقدم الإسلام الإيراني الحقيقي والأصلي، ونحن الإيرانيون لدينا القدرة على إحياء الحضارة الإسلامية العظيمة التي دمرها الحكام الفاشلون”.

وأكد سعدي أن النظام الإيراني لن يسقط حتى ظهور المهدي، قائلًا: “أعظم ثورة في التاريخ المعاصر، وبعد تاريخ الإسلام، هي الثورة الإسلامية في إيران، وهي باقية حتى ظهور الإمام المهدي”.

المصدر: وكالة الانباء المركزية