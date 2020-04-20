ممثل تركي يهاجم المنتجين العرب: عروضهم تافهة!
(المستقلة)..هاجم النجم التركي جان يامان المنتجين العرب ، معتبراً انهم السبب في عدم مشاركته في الدراما العربية ، إذًا لا تلائم عروضهم طموحاته وما يستحقه وفق رأيه.
وقال: “يظنون اننا سلعة رخيصة ، فيما يقدمون لنا، تتلقى عروض تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء”.
ويتم: “نحن ممثلون. لسنا بضاعة تتصرّفون بها كما يحلو لكم”.
يُذكر أن يامان حضر إلى لبنان في عام 2019 الماضي برفقة صديقته ديميت أوزدمير ، حيث تسلّما جائزة أفضل مُمثلّة ومُمثّل ، والتي سبق أن حصلت عليها بيرين سات ومراد يلدريم وسنغول أودن وأركان بيتيكاياد.
المصدر: مجلة لها
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