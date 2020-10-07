ممثل تركي شهير مهدد بالحبس 12 عاما لتجسسه على هاتف زوجته

المستقلة /منى شعلان/ كشفت وسائل إعلام تركية، أن الفنان التركي الشهير نجاتي شاشماز الشهير بـ”مراد علمدار”، نجم مسلسل “وادي الذئاب”، يواجه عقوبة السجن 12 عاماً بسبب تجسسه على هاتف زوجته.

وأشارت تقارير تركية إلى أن شاشماز، تمكن من اختراق هاتف زوجته ، حيث حصل على مراسلات نصية و تسجيلات صوتية وصل عددها لإحدى عشرة مقطع صوتي، تم تسجيلهم دون علم من زوجته كدليل ضدها في المحكمة على خيانتها له ، وذلك بهدف تقديم تلك التسجيلات في قضية الطلاق المستمرة فيما بينهما منذ مدة طويلة ،

ووصلت القضية إلى مطالبة شاشماز زوجته “كشيكجي” بدفع مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، عند الطلاق تعويضات في القضية ذاتها والمرفوعة في محكمة الاسرة في مدينة اسطنبول.

وبعد تجسس النجم التركى على زوجته “ كشيكجي” الأمر الذى دفعها إلى تقديم شكوى ضده إلى النائب العام، لتوجه إليه المحكمة التركية اتهامات انتهاك خصوصية الحياة الخاصة ، والتى تصل عقوبتها 12 عاما.

وذاع صيت الفنان شاشماز، وحقق نجاحا كبيرا بعد أن لعب دور البطولة في مسلسل “وادي الذئاب” ، حيث يعد نجاتي شاشماز من اعلى النجوم أجرا في تركيا وأكثرهم شعبية على الإطلاق.

وتزوج الممثل التركي نجاتي شاشماز من السيدة نجاهان كشيكجي عام 2012، وبعد زواج استمر لـسبع سنوات وأثمر على طفلين، قررا الإنفصال .

ولم يكشف شاشماز أو زوجته عن الأسباب، التي دفعتهما لاتخاذ قرار الطلاق، إلا أن قضية طلاقهما تسربت للإعلام بعد أن اتهم زوجته بالخيانة.