ممثل بريطاني شهير يعلن اصابته بكورونا

المستقلة /أعلن الممثل الانجليزي الشهير “إدريس ألبا” الإثنين أنه أصيب بفيروس كورونا، لينضم لقائمة المشاهير الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي..

وكتب إلبا “كان اختباري هذا الصباح لفيروس كوفيد-19إيجابيًا، أشعر أنني بخير ، ليس لدي أي أعراض حتى الآن، ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس”، وبذلك ينضم نجم المملكة المتحدة إلى قائمة الممثلين الذين اصيبوا بالفيروس ، بما في ذلك توم هانكس وريتا ويلسون وأولجا كوريلينكو.

وكان الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس قد أعلن مؤخرًا عن إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا،وكتب هانكس، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل التي أجرياها أنهما حاملان للفيروس المستجد،وأضاف أنهما سيتبعان التعليمات وسيحيط جمهوره بالجديد فيما يخص صحته.

كما أعلنت الممثلة الفرنسية “أولجا كوريلنكو”، الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″،وأضافت الممثلة الأوكرانية الأصل: “الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية لدي، اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد”، وقالت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عبر حسابها على “إنستجرام” إنها مريضة منذ أسبوع تقريبًا وتعاني من الحمى وتعزل نفسها في المنزل، ولعبت “كوريلنكو” دور العميلة البوليفية “كاميل مونتيس” في فيلم جيمس بوند Quantum of Solace عام 2008