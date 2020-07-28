المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن ممثلي مارك روكا نجم إسبانيول عرضوا خدمات اللاعب على ريال مدريد في الصيف الحالي.

وأشار إلى أن إسبانيول عقب الهبوط لن يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد روكا، لكن يمكن حسم الصفقة نظير 20 إلى 25 مليون يورو فقط.

وأوضح أن روكا كان على طاولة ريال مدريد في الصيف الماضي أيضًا، لكن شكل السعر عائقًا نحو إبرام الصفقة.

وقال الموقع الإسباني إن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من سيقيم الصفقة ثم يتخذ القرار النهائي.

يذكر أن وكيل روكا سبق أن اجتمع مع مسؤولي ميلان قبل أيام، استعدادًا لحسم الصفقة.