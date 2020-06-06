ممثلوالاقليات : الحلبوسي والكاظمي قطعا وعدا لنا بتمثيلنا بالحكومة

( المستقلة)…. قال ممثلو الأقليات في البرلمان ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بمنح الاقليات تمثيل حكومي ، مبينا ان هناك استحقاق وزاري للأقليات في حكومة الكاظمي.

وقال النائب قصي عباس في مؤتمر صحفي بحضور النائبين نوفل الناشي وصائب خدر ، ان رئيسي مجلس النواب والوزراء أكدوا على ضرورة منح الأقليات تمثيلا وزاريا ضمن حكومة الكاظمي .

وأضاف أن الكاظمي وعد بمراعاة وجود المكونات في المناصب الإدارية العليا ، مشيرا إلى أن الأقليات التنوع العراقي لايمكن يستحوذ عليها أحد أو تدار من قبل جهة على حساب أخرى. ( النهاية)