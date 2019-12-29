ممثلة مصرية تعلن اعتزالها الفن

المستقلة / أعلنت الممثلة المصرية، لقاء سويدان، أمس الجمعة، اعتزالها التمثيل والغناء.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات التي تحدث حولنا، قررت ألا أظل متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها وعملت بها منذ طفولتي، بحسب موقع “بوابة الأهرام” المصرية.

وتابعت: “ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته”.

وأكدت: “لذا قررت أن أترك التمثيل و الغناء نهائيا من الآن، قرارا لا رجعة فيه بإذن الله”.

واختتمت قائلة:”ملحوظة، أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وهذا القرار ليس انفعالي، أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ هذا القرار”.