ممثلة مصرية تساند «مطربي المهرجانات» من أجل زوجها

(المستقلة) – مجددًا، ساندت الفنانة مي كسّاب زوجها المغني الشعبي الشهير بـ«أوكا»، مُعبرة عن حُبها ومقدار سعادتها بوجوده في حياتها، ولفتت إلى أنها تتمنى تحقّق كل أحلام زوجها، بعد قرار نقابة الموسيقيين إيقاف أغاني المهرجانات، ويشمل القرار زوجها والصديق والشريك بأغانيه «أورتيجا»، إذ احتل اسميهما الخانة السادسة بالقائمة.

وقالت «كساب»، عبر «انستجرام»: «بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت في عمري كله وعمري كله قليل عليك ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه واحد بس يا جنرال يا حبييي يا موهوب يا صادق ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك»، وتسعى الفنانة إلى إثبات عدم انفصالها عن زوجها، بعد تداول شائعات تزامنًا مع إيقاف أغاني المهرجانات، وعقب إطلاقها أغنيتها الجديدة «سينجل في عيد الحب»، منذ أيام، وهو ما تحاول نفيه.

في المقابل، ردّت الإعلامية ريهام سعيد، على تعليق «كساب» داعمة الثنائي: «شدّة وهاتعدي دول أطيب ناس في الدنيا وربنا مش هايرضى بالظلم ياما أسعدونا»، وتوالت مساندات الفنانين بوسم «القلب»، مثل الفنانة فيفي عبده والفنانة شذى والفنانة جومانا مراد.

وجاء قرار نقيب المهن الموسيقية، بعد غناء المطربين الشعبيين، حسن شاكوش وعمر كمال، عبارة رفضتها النقابة بحفل عيد الحب في استاد القاهرة: «أشرب خمور وحشيش».

ونص القرار إيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة، وشملت قائمة الممنوعين من الغناء 23 اسمًا لمطرب وفرقة مهرجانات شعبية.

ولم تشمل قائمة الممنوعين الفنان محمد رمضان رغم تصريحات «شاكر» بمنع «رمضان» من الغناء.

وشمل القرار: «أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، على سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفى، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالى، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية».