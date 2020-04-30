ممثلة لبنانية تثير انتباه نيمار على “انستغرام”

(المستقلة)..أقدم النجم البرازيلي نيمار، على متابعة حساب إنستغرام للممثلة اللبنانية – الكندية ​الحسناء، ​سينتيا صاموئيل.​​

وقامت سينتيا البالغة 24 عاما بدورها بمتابعة حساب الإنستغرام لنيمار، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، حيث تعد سينتيا أول ممثلة عربية يتابعها نيمار، المعروف بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.

يذكر أن سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في انتخاب “ملكة جمال الكون” لعام 2015، ولمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني “بيروت سيتي” عام 2018، كما شاركت في مسلسل “خمسة ونص” عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.