ممثلة بريطانية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم “إديوكيتنغ ريتا” Educating Rita، عام 1983.

وأكدت والترز أنها “في حالة جيدة للغاية”. ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب بأنها مريضة بالسرطان.

وروت ما حصل معها لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، اليوم الخميس: “قال لي: أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء”. وتابعت “خضعت لفحص للتو، وأعلم أنني شفيت”.

وأفادت “بي بي سي” بأنّ مرض والترز أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم “سكريت غاردن” Secret Garden، الذي يشاركها بطولته الممثل البريطاني كولين فيرث، ويعرض قريباً.