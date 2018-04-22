ممارسة الجنس في الطرقات.. أغرب طرق الاحتفال بالتخرج في العالم

(المستقلة)… لا شك أن وداع المرحلة الدراسية الجامعية والإقبال على معترك الحياة العملية أمر له مكانة خاصة حول العالم، ويتسابق الخريجين في كل مكان لإبتكار طرق جديدة يتسم بعضها بالغرابة للاحتفال بيوم تخرجهم، فبين استخدام السيوف إلى ارتداء الملابس والتغطية في سلة المهملات تتعدد الأفكار.

-على مدار تاريخهم يقوم طلاب كلية ويلزلي في بريطانيا بتدحرج الأطواق في سباق مكثف، حيث يخيمون ليلًا في منطقة ما ويقومون بتناول الأطواق المزينة على بعضهم البعض ثم يتوج الفائز في بحيرة وابان عن طريق القائه فيها.

– وفي كلية كانازاوا للفنون في اليابان تسمح للطلاب بارتداء الملابس المجنونة شملت التشيلو العملاقة، الرجل الحديدي، الدروع المصنوعة يدويًا وقبعات الجمجمة التي ارتداها رجال الدين الإيطاليين، وعباءات الكاهن.

– ويُسمح للخريجين الفنلنديين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه بارتداء السيوف في حفل تخرجهم، لكونه يمثل كفاحهم من أجل شىء ما للحصول عليه.

لكن القواعد حول السيوف نفسها صارمة، حيث توضح جامعة لوند أن على الدكتور ارتداء «سيف مدني رسمي معتمد لجمهورية فنلندا المستقلة»، والذي يبلغ طوله 87 سم ويزن 1.6 رطل، ويجب حمله على الجانب الأيسر، في حين يلاحظ أن النساء اللواتي يتخرجن يجب أن يلبسن حزام حتى يتمكنوا من حمل سيفهم بشكل مناسب.

