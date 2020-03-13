ملياردير أمريكي يهدد بمقاضاة السعودية بسبب أسعار النفط

(المستقلة)..قال رجل الأعمال الأمريكي الملياردير هارولد هام، أنه قرر الادعاء ضد السعودية على إغراقها “غير القانوني” السوق بالنفط الخام، ما أدى إلى هبوط أسعاره إلى الحضيض.

وأشار مؤسس شركة الطاقة “كونتيننتال ريسورسز” في حديث لتلفزيون “بلومبيرغ”، إلى أنه سيقدم شكوى إلى وزارة التجارة الأمريكية، والتي سيكون أمامها 20 يوما لقبول الشكوى، و60 يوما للبت فيها.

واشار الى أن: “قيام الرياض بإغراق السوق بالنفط الخام جاء بهدف الحصول على حصة أكبر في السوق، وهو أمر غير قانوني”، مشيرا إلى “إمكانية فرض رسوم على جميع الواردات السعودية إلى الولايات المتحدة، في حال ثبتت إدانة الرياض بإغراق الأسواق بالنفط، وتابع: “نعتقد الآن، أنهم مذنبون”.

وتأثر قطاع الطاقة الأمريكي بقرار السعودية وروسيا زيادة الإنتاج في حرب أسعار أدت إلى انخفاض سعر النفط إلى 30 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ 4 سنوات.

ورفضت روسيا الأسبوع الماضي الموافقة على خفض إنتاج النفط مع مجموعة “أوبك”، الذي دعت إليه السعودية خلال اجتماع في فيينا خلال الشهر الجاري، إذ طالبت بخفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وردت السعودية بخفض أسعار نفطها إلى أدنى مستوياتها خلال 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة.

المصدر: روسيا اليوم