ملك السعودية يؤكد للعبادي هاتفيا دعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته

(المستقلة)..تلقى اتصالا هاتفيا من ملك المملكة العربية السعودية الملك (المستقلة).. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، اهمية تعزيز العلاقات وروح الاخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك السعودي بحث فيه تعزيز التعاون بين البلدين ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين.

واعرب بن عبد العزيز عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين، مبينا انها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين.

واشار البيان الى ان العبادي بدوره قدّم شكره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكداً العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين، مبينا ان المباراة الودية قد شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهي حالة صحية وايجابية.

واشار العبادي الى اهمية المجلس التنسيقي العراقي السعودي لما فيه من تشجيع للقطاع الخاص والاستثمار .