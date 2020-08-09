ملك الاردن يشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان

المستقلة /- شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، في مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة مئات الضحايا وتسبب بإصابة الآلاف.

وعقد المؤتمر، عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بهدف تقديم المساعدة والدعم لبيروت والشعب اللبناني، بمشاركة قادة وممثلي دول عربية وأجنبية.

واشار العاهل الأردني الى ان بلاده امستعدة للقيام بدور عبر توفير نقطة انطلاق ومركز لوجستي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان، الى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان، ودعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلا عن قطاع الأعمال والشركات.