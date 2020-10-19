ملك الاردن يتسلم رسالة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، رسالة من امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتناول لقاء ملك الاردن ووزير الخارجية الكويتي آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا وآثاره الإنسانية والاقتصادية، وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الاردن والكويت، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

كما بُحثت التطورات الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت تجاهها، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.