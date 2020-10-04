ملك الأردن يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت عن تسجيل 1099 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جميعها محليّة.

حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في المركز الأول بــ 737 في محافظة العاصمة عمّان و 184 في محافظة الزرقاء و73 في محافظة البلقاء و26 في محافظة عجلون و 21 في محافظة الكرك و13 في محافظة جرش و13 في محافظة العقبة و12 في محافظة المفرق و 11 في محافظة إربد و 6 في محافظة مأدبا و 3 في محافظة معان.