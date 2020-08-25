قال الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الثلاثاء، إن الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأكد عاهل الأردن، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعم الأردن لبغداد والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه.

جاء خلال القمة في العاصمة الأردنية عمان، التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلًا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، وبحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.