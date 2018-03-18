“ملكة جمال” تقاضي رونالدو بداعي التحرش الجنسي

(المستقلة)..أعلنت ملكة لإحدى مسابقات الجمال في البرازيل، عن أنها ستقاضي لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، بداعي التحرش الجنسي ومحاولة الإيقاع بها رغم انفصالهما، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت إريكا كانيلا، أنها تلقت رسائل “مسيئة ومهينة” من رونالدو، عندما أنهت علاقتها مع النجم البرتغالي التي استمرت شهرين.

وأشارت كانيلا (26 عاما) إلى أنها شعرت بالاستياء من رسائل رونالدو، مضيفة: “لقد توقفت عن الأكل، ولم أستطع النوم، والتزمت البيت ولم أخرج منه حتى الآن”.

ورفع محامي كانيلا دعوى ضد رونالدو بـ”التوقيف وعدم التعرض”، وقد يطلب المحامي تعويضات عن أفعال كانت “مهينة” و”أثرت تأثيرا عميقا في حالتها العاطفية”.