ملكة جمال ايران تنجو من القتل عن طريق السم

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال ايران 2019 ليلي احمد علي انها قبل أسبوع تقريباً تعرضت لمحاولة قتل على يد فتاة غربية كانت تتردد بين الحين و الاخر الى منزلها في العاصمة البريطانية لندن على اساس انها احدى معجباتها و تتابعها بأستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نشأت صداقة عادية بينهما , و اشارت الى ان ثمة غيرة كانت تلمسها بين الحين و الاخر في شخصية هذه الصديقة التي راحت تتقرب منها حتى كادت تقتلها بمادة سامة وضعتها في اكلها .

وقالت Lily : قمت بدعوتها الى مأدبة غداء في منزلي و قد ساعدتني في اعداد الطعام , الا ان الامور لم تمر مرور الكرام لانني و بعد دقائق من تناول الحساء شعرت بوجع في معدتي و أعتقدت ان الموضوع يتعلق بعارض صحي عابر , لكن المسألة تأزمت بعض الشيء و فوجئت بالصديقة تصر على مغادرة المنزل لارتباطها كما قالت بموعد عمل .

تابعت : اتصلت بالطبيب و طلب مني الذهاب الى المستشفى بعد ان فاقت الاوجاع الحدود المعقولة , و بالفعل دخلت الى غرفة الطوارىء و اجريت لي الاسعافات اللازمة , و كانت الصدمة حين اكد لي الطبيب ان ثمة مادة سامة ظهرت في التحاليل المخبرية و ان مفعولها لم يكن مميتاً كوني لم اتناول الكثير من الحساء , و لو كانت الكمية اكثر مما تناولت لكان الضرر الصحي اكبر .

ملكة الجمال اشارت الى الشكوك تدور حول الفتاة التي زارتها وقالت : اختفت تماماً بعد الحادثة خصوصاً اثر قيامي بتقديم شكوى لدى الجهات المختصة دون ان احمل المسؤولية الى أي شخص , رغم ان احداً لم يدخل منزلي غير هذه الصديقة التي ربما دفعتها غيرتها و هوسها بالشهرة الى الخطوة التي تعتبر جريمة أي محاولة قتل .

Lily قالت انها استعانت بمرافق شخصي في المرحلة الراهنة و مازالت تبحث عن الفتاة التي عادت الى بلدها و اغلقت حتى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .