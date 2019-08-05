ملكة جمال ايران تخطف الانظار في لبنان..صور

(المستقلة)..فازت الحسناء الايرانية lily ahmad ali بلقب ملكة جمال ايران في العالم من خلال المسابقة التي نظمتها شركة ( Mc) على خشبة مسرح كازينو لبنان بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و الاعلامية و الفنية و الاجتماعية.

ونافست طبيبة الاسنان التي تحمل أيضاً الجنسية البريطانية على اللقب الاول عبر التصويت على شبكة الانترنت و كان الحظ حليفها و تم تتويجها من قبل اللجنة المنظمة.

و شكرت lily كل الذين وضعوا ثقتهم بها واكدت انها ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الانسانية انطلاقاً من موقعها الجمالي .

ملكة جمال ايران اوضحت انها رغم دراستها لطب الاسنان في بريطانيا كانت لها تجارب في عالم الموضة بالتعاون مع بعض المصممين المعروفين على المستوى العالمي قبل ان تقرر خوض غمار الجمال وصولاً الى لقب ملكة جمال ايران في العالم وهي المسابقة التي تقام للمرة الاولى في الشرق الاوسط و تحديداً لبنان .

واوضحت ملكة الجمال ان التجربة التي خاضتها في لبنان كانت شيقة خصوصاً بعد فوزها باللقب الجمالي و اكدت ان للنجاح دائماً نكهة خاصة في الحياة عموماً.