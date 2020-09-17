“ملكة جمال العراق ” مع رئيس الموساد في حفل توقيع اتفاق تطبيع – صورة

المستقلة/ نشرت ملكة جمال العراق عام 2017، سارة عيدان، صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في حفل توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وشاركت عيدان متابعيها صورا عدة في مقر حفل التوقيع عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، كانت إحداها مع كوهين. وكتبت ملكة جمال العراق بجانب الصور: “التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين”.

وأضافت عيدان قائلة: “المجانين المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم: “إنها عميلة موساد”، أتوق لذلك”. وكتبت ملكة جمال العراق باللغة العربية في المنشور نفسه: “يوم تاريخي في البيت الابيض توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات و البحرين”. وكانت “عيدان” قد تعرضت لهجوم شديد في السابق عندما نشرت صورتها مع ملكة جمال إسرائيل، كما وصلت الانتقادات لاحقا إلى حد المطالبة بسحب جنسيتها.