ملكة جمال السيدات بعمر يتجاوز الاربعين

(المستقلة).. حصلت جدّة روسية على لقب ملكة جمال السيدات في مسابقة جمال العالم للنساء فوق الأربعين عاماً واللواتي أصبحن جدات.

وبالتفاصيل، فقد تألقت الروسية إيفغينيا يجينا وهي أم لولدين وجدّة بين السيدات المشاركات في المسابقة التي تم تنظيمها في بلغاريا، وشاركت فيها 30 امرأة أكبرهن سناً تبلغ 76 عاما.

وأذهلت يجينا لجنة التحكيم بأناقتها ولياقتها البدنية.

وعلى الرغم من أنها أصبحت جدة، إلا أن الصور التي نشرت عبر صفحتها على “انستغرام” تظهر أناقتها وجمالها.

المصدر: روسيا اليوم