ملكة جمال السليمانية تكشف عن اصابتها بفيروس كورونا + صورة

( المستقلة)…. كشفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب “يارجان” يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.

وكتبت يارجان على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مع صورة حديثه بها، أنها تؤكد إصابتها بشكل رسمي بفيروس كورونا، راجية الاشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية لاجراء الفحص الطبي.

وشنيار احمد المعروفة باسم “يارجان” من مواليد عام 1996 وهي طالبة بجامعة السليمانية كلية علوم الحاسبات، وكانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وانواع الموضة التي تختارها لنفسها، واصبحت “ملكة جمال السليمانية” بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة.

وشاركت “يارجان” في مراسم انتخاب ملكة جمال اسيا التي جرت في فيتنام بمشاركة مرشحات الدول الاسيوية والتي فازت فيها الفتاة الفلبينية “كيشا جوا” مع انتخاب وصيفتين اولاهما من كوريا الجنوبية والاخرى فيتنامية.