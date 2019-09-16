ملكة جمال إيران تخضع لاول اختبار تمثيل في فرنسا

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال إيران 2019 Lily ahmad ali انها تعافت من الازمة الصحية التي المت بها عقب تعرضها لمحاولة قتل على يد صديقة لها في منزلها اثر دسها للسم في طعامها , و أشارت الى ان وكيلها القانوني يتابع مجريات القضية التي رفعتها ضد الفاعلة .

من جهة اخرى اكدت الحسناء الايرانية انها تستعد للسفر الى العاصمة الفرنسية باريس للخضوع لاول أختبار تمثيل تمهيداً للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي تمهيداً للدخول العام المقبل الى مهرجان ” كان ” السينمائي للافلام القصيرة , وقالت : سأكون اول ايرانية تخوض هذا المجال على المستوى العالمي و انا مؤمنة بنفسي و بالمسار الذي اخترته .

Lily اوضحت ان مشروعها لدعم الاطفال المصابين بمرض السرطان مستمر الى جانب سعيها تخصيص مزاد علني للوحات التي قامت برسمها لدعم الفقراء بالعائدات المالية التي ممكن ان توفرها اعمالها الفنية , و اشارت الى ان ثمة افكار كثيرة ممكن ان تلجأ اليها من اجل مساعدة الاخرين و حتى كبار السن الذين يفتقدون للرعاية الصحية و الانسانية .

ملكة جمال إيران قالت ان نشاطاتها كملكة جمال تختلف تماماً عن احترافها فن التمثيل و اشارت الى ان هناك توازن بين الطرفين خصوصاً على مستوى الوقت و الاهتمام و السعي المستمر للوصل الى الافضل .

في المقابل نفت Lily ان تكون حياتها مهددة في بريطانيا وقالت : انا بريطانية الى جانب كوني إيرانية , و لدي كامل الحقوق بالحصول على الحماية التي يتمتع بها أي مواطن بريطاني , و لا انفي انني استعنت بعد محاولة قتلي بحارس شخصي ربما كي اشعر مرة جديدة بالامان حتى من بعض المقربين مني .