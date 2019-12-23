ملكة جمال إيران  تتبرع بأجرها للفقراء

(المستقلة)..صورت ملكة جمال إيران 2019 Lily ahmad ali أعلاناً خاصاً بأحد مستحضرات التجميل العالمية في فرنسا , حيث تم اختيارها من بين عشر ملكات جمال أجنبيات كونها تحمل بعض الملامح الشرقية.

و قررت الحسناء و مع حلول عيد الميلاد المجيد ان تتبرع بأجرها عن هذا الاعلان لجمعية تعنى بالاطفال المصابين بالسرطان في باريس، في مبادرة ليست الاولى لها بعد تأسيسها جمعية bright of hope التي تقوم بعدد من المهمات الانسانية في عدد من دول العالم.

Lily أكدت ان مبادرتها للتبرع بالاجر الخاص بالاعلان المشار اليه يأتي من خلال السياسة المتبعة في جمعيتها التي تعمل ليلاً نهاراً لدعم الفقراء و المرضى و المسنين، استناداً الى قناعة راسخة في كيانها و تصب في خانة مد يد العون للاخرين .

و تقول Lily : ربما كانت المناسبة ملائمة لمثل هذه الخطوة التي اتت في عيد الميلاد و انا اشكر كل من ساعدني على تقديم الدعم لهؤلاء الصغار الذين ابكتني فرحتهم .