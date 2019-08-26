ملكة جمال إيران الى السينما بفيلم قصير

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال إيران في العالم lily ahmad ali وهي تحمل الجنسية البريطانية ان لا صحة للاخبار التي تم التداول بها بشأن إمكانية دخولها مجال السينما من خلال هوليوود، مؤكدة عدم وجود عروض جدية قد وصلت اليها ضمن هذا الاطار واصفة كل المعلومات التي نشرت هنا و هناك بالخيالية.

وقالت : التقيت في بريطانيا بمخرج فرنسي و هناك مفاوضات حول فيلم ” قصير ” سوف يكون له محطة مهمة في مهرجان ” كان ” السينمائي للافلام القصير في العام المقبل , و ربما اريد ان اصعد سلم التمثيل بشكل تدريجي لانني لا احب القفزات غير المدروسة خصوصاً في موقعي كملكة جمال .

اضافت : سوف اخوض تجربة التمثيل بموهبتي و ليس فقط بشكل الخارجي لانني اساساً املك الموهبة و اخضع الان لعدد من الدورات و التمارين الاكاديمية لتطوير طاقتي الفطرية , و الاهم ان اكون في المكان المناسب , لان اهدافي ابعد من تجربة محددة و ربما بالفعل ان انتقل الى السينما العالمية من ابوابها الواسعة , لا احد يمكنه ان يتوقع المستقبل .

في المقابل اشارت ليلي التي انتقلت الى عالم الجمال من طب الاسنان الى انها تحلم بالوقوف امام النجم العالمي mel gibson و اشارت الى ان كل شيء وارد في الحياة ولا يوجد مستحيل طالما العزيمة موجودة.

و قالت : خلال المرحلة المقبلة سوف احقق هدفي و اجعل من حلمي حقيقة امام كل الذين يراهنون على احباطي .

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