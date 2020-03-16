ملكة تخضع لفحص كورونا بسبب قبلة

المستقلة /خضعت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، لاختبار للكشف عن إصابتها بفيروس “كورونا” بعد قبلة على الخد لوزيرة حكومية مصابة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الأسرة الملكية الإسبانية إن الملكة ليتيزيا وزوجها الملك فيليب السادس خاليان تماما من الفيروس بعد الاختبارات، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم اختبار الملك وزوجته بعد أن تبين أن وزيرة في الحكومة التقت الملكة ليتيزيا مؤخرا وتم تشخيصها بالمرض بحسب (فوشيا).

وصافحت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، ليتيزيا لدى وصولها إلى حدث في مدريد، وتم تصوير الثنائي وهما يتبادلان القبلات التقليدية على الخد أثناء مغادرة ليتيزيا الاجتماع.

وتم إعلان نتيجة العائلة المالكة في إسبانيا بعد أن تم اختبارهم عقب الإعلان عن إصابة مونتيرو التي أصبحت أول وزيرة في الحكومة الإسبانية تصاب بالفيروس، وقد تم عزلها هي وشريكها بيدرو إغليسياس، أحد نواب رئيس الوزراء الإسبانيين.