ملكة بريطانيا تعيد النظر في تجريد هاري وماركل من الالقاب .. تعرف على السبب

المستقة/تردد أن الملكة اليزابيث والأمير تشارلز قررا اليوم عدم تجريد الأمير هاري وميجان ماركل من ألقاب صاحب السمو الملكي ودوق ودوقة ساسكس لتجنب النظر لهم بانهم “تافهين” .

وقالت صحيفة “ديلي ميل “، إن الملكة نظرت في أمر تجريد الأمير هاري وزوجته من أكثر الألقاب فخامة والإشارة إليها بدلًا من ذلك باسم إيرل وكونتيسة دمبارتون، ووضعهما بنفس مستوى الدوق إدوارد وصوفي وإيرل وكونتيسة ويسيكس.

يأتي هذا في الوقت الذي التقى فيه هاري بوريس جونسون لمدة 20 دقيقة اليوم، لكنه سيتجنب استقبال شقيقه وليام منفردًا في قصر باكنجهام الليلة.

كان الأمير هاري في قمة الاستثمار البريطانية البريطانية المقامة في جرينتش لحضور عدد من الاجتماعات الخاصة مع رؤساء الدول، بصفته احد كبار العائلة المالكة ، بعد حديثه الليلة الماضية بأنه هو و ميجان لم يكن لديه خيار آخر” سوى الاستقالة.