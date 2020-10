“ملكة الأناقة”.. تعرف على المكان المفضل للراحلة رجاء الجداوي على مدار 40 عاما

View this post on Instagram

مامي الله يرحمها وتهاني المسئوله عن محل سفير المفضل لامي من اكتر من اربعين سنه … المحل بتاع طنط بهاء الله يرحمها الصديقه الغاليه لامي والان ايناس حبيبتي رحت المحل الاسبوع ده واول لما دخلت شفت امي في كل زاويه في المحل وانا وتهاني وهند اعدنا نفتكر ها وجمال لسانها وادبها . الله يرحمك يا مامي @saphircouture