“ملكة الأناقة”.. تعرف على المكان المفضل للراحلة رجاء الجداوي على مدار 40 عاما

“ملكة الأناقة”.. تعرف على المكان المفضل للراحلة رجاء الجداوي على مدار 40 عاما

المستقلة/ منى شعلان/ تعتبر الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي ، واحدة من أكثر الفنانات المصريات أناقة وشياكة حيث يطلق عليها ملكة الأناقة، وليس الأمر بغريب على أول مصممة وعارضة أزياء مصرية.

وعلى مدار مشوارها الفنى طيلة الأربعين عاما إستطاعت أن تحافظ على مظهرها وأناقتها المعتادة من خلال الأزياء المميزة التى كانت ترتديها فى أعمالها الفنية ، أو فى حياتها الشخصية.

وكان لدى النجمة الراحلة محل مفضل فى القاهرة تعتمد عليه فى شراء ملابسها الفاخرة ، كشفت عنه إبنتها أميرة مختار عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت صورة لوالدتها رجاء الجداوي ، وهى داخل المحل وعلقت عليها قائلة:” وكتب ابنه النجمة الراحلة “مامي الله يرحمها وتهاني المسئولة عن المحل المفضل لأمي من أكتر من أربعين سنة، المحل بتاع الصديقة الغالية لأمي والآن إيناس حبيبتي رحت المحل الأسبوع ده وأول لما دخلت شفت أمي في كل زاوية في المحل وأنا وتهاني وهند قعدنا نفتكرها وجمال لسانها وادبها الله يرحمك يا مامي”.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إرتدت خلال عملها كعارضة أزياء أكثر من 5000 فستان زفاف، فقد كانت العروس الدائمة في عروض الأزياء، فهي مارست عرض الأزياء مدة 28 عامًا.