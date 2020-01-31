ملخص خطاب المرجعية.. إدانة العنف ضد المتظاهرين والاعتداء على قوات الأمن

تنشر المستقلة ملخص خطاب المرجعية ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020 :

1- ادانة واضحة لعمليات الاغتيالات والاختطاف للمتظاهرين السلميين من قبل الحكومة

2- رفضها القاطع لفض ساحات الاعتصامات في جميع المحافظات بالقوة من قبل الجهات الحكومية والمجموعات المسلحة .

3- رفض الاعتداء على القوات الامنية واعمال وعمليات التخريب ضد المؤسسات التي تصدر من اي طرف.

4- الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة شريطة ان تحظى بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الشارع المنتفض وهذا يعني ان رئيس الوزراء يجب ان يحظى برضى الساحات كونها تمثل الشعب الذي يريد التغيير والاصلاح ، وتجاوزها يعني عدم تهدئة الاوضاع .

5- انتخابات مبكرة و صناديق الاقتراع هي الحل الانسب لنزع فتيل الازمة وقطع الطريق على احزاب السلطة بابقاء رئيس الوزراء الحالي ، او اتفاقهم على رئيس وزراء يكمل الدورة الحالية، وعدم تحديدهم موعدا للانتخابات .

6- مجلس النواب القادم هو الذي يتكفل بالقرارات السيادية والمصيرية التي تحدد مستقبل البلد وليس المجلس الحالي او الكتل السياسية الحالية، ولعل ابرز القرارت المصيرية هو تواجد القوات الامريكية في العراق .