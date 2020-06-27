ملا طلال : عملية الدورة عراقيةُ التخطيط والتنفيذ من الألف إلى الياء

ملا طلال : عملية الدورة عراقيةُ التخطيط والتنفيذ من الألف إلى الياء
(المستقلة)… اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال ان عملية الدورة هي عراقية التخطيط والتنفيذ.
وقال ملا طلال في تغريدة له على “تويتر” ان “عملية الدورة هي عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة”، مبينا انها “عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ و الاشراف من الألف إلى الياء” ، مضيفا ان “كل كلام يثار غير ذلك هو اكاذيب لاصحة لها بتاتا”.
عملية الدورة عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة. و هي عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ و الاشراف من الألف إلى الياء. وكل كلام يثار غير ذلك هو اكاذيب لاصحة لها بتاتا.
— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) June 27, 2020
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