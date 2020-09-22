ملا طلال: سيتم افتتاح منفذ عرعر الجديد بالتنسيق مع الجانب السعودي

المستقلة /- اعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء ، عن انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في العراق، فيما أكد حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة”، مبيناً ان “نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%”.

واضاف ملا طلال ان “اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته”، معلناً “حل إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية”.

واشار ملا طلال الى ان “مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد”، موضحاً ان “المدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية”.

وتابع ملا طلال انه “سيتم تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر الجديد بالتنسيق مع الجانب السعودي”، مؤكداً ان “من أولويات وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي المقبل”.

ولفت الى ان “موازنة 2021 ستحاول استيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم”، نافياً “اي حديث للحكومة عن دمج الأوقاف”.

واوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء ان “تمويل الانتخابات جاهز وقضية إلغاء انتخابات الخارج أمر فني منحصر بالمفوضية”.

واكد ملا طلال ان “اللجنة العليا لا تلغي دور مؤسسات مكافحة الفساد الأخرى، كما انها لا تستهدف أسماء أو شخصيات محددة”، مشيراً الى ان “اللجنة العليا مستمرة في عملها”.

وافاد ملا طلال ان “جهاز مكافحة الإرهاب خاضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة”.