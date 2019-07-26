مكتب نواب كربلاء ينضم 119 ورشة قانونية في الفصل التشريعي الأول

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلن مسؤول مكتب مجلس النواب محافظة كربلاء الحقوقي عباس الكمبر ، اليوم الجمعة ، إن اجمالي نشاطات المكتب للفصل التشريعي الاول من عمر الدورة النيابية الحالية إقامة 119 فعالية ونشاط متنوع شمل اقامة ورش قانونية ، وندوات حوارية ، ولقاءات مواطنين ، وجلسات استماع ، واستقبال تظاهرات .

وقال الكمبر لــــ ( المستقلة ) إن “الاحصائية لا تشمل نشاطات ممثلي كربلاء تحت قبة البرلمان التي يقومون بها عبر مكاتبهم الخاصة وجولاتهم الميدانية ولقاءاتهم بالمسؤولين بشان طلبات وحاجات المواطنين “،

وأشار الى إن ” مكتب كربلاء وحسب توجيهات هيئة رئاسة المجلس النيابي مستمر في تحقيق الورش القانونية والندوات لتسجيل اكبر قدر ممكن من اراء المواطنين ، وتصوراتهم المختلفة ايمانا من المجلس النيابي بالشراكة الناجحة مع المواطن في صناعة القانون ، حسب ما اكدته المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي “.