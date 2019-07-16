مكتب مكافحة غسل الأموال يشرع بتنفيذ ورش تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية

(المستقلة)..باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية.

واوضح المكتب في بيان أنَّ هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية.

وأشار البيان إلى أنَّ مجموعة من الورش أُقيمت في كُلٍّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، ودائرة مسجل الشركات ونقابة المحاسبين ووزارة التخطيط.

ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأيام المقبلة إلى عقد المزيد من الورش التثقيفية في وزارات ودوائر أُخرى بغية الوصول إلى أكبر عدد من موظفي الدولة العراقية.