مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة يطالب بانفاذ الحقوق والحريات العامة الواردة بالدستور

(المستقلة)..طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومتين المركزية والمحلية بانفاذ الحقوق والحريات العامة التي اقرها دستور العراق الدائم ٢٠٠٥ (باب الحقوق والحريات) وفي مقدمتها حرية الاتصالات وحرية الحصول على المعلومة وذلك باعادة شبكة الاتصالات التي تعد واحدة من حقوق الافراد والمجتمع..

كما طالب بيان اصدره مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي اليوم الجمعة،باعطاء ملف حقوق الانسان الاهمية القصوى كملف اساسي في اعمال خلية الازمة العليا التي تتابع مطالب محافظة البصرة .

وأكد المكتب مطالبته اطلاق سراح الموقوفين على خلفية التظاهرات وايقاف الملاحقة للمتظاهرين وتقديم من ثبت مساسهم بالمال والنظام العام (عمدا )الى القضاء وبمحاكمات علنية يحضرها مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وناشطوا المجتمع المدني …

وطالب المكتب ايضا بكفالة وحماية الدولة لحرية الراي وحرية التعبير للافراد وفي التجمعات والتظاهرات السلمية التي تعد واحدة من الاساليب الحديثة لدعم الحكم الرشيد وتصحيح السياسات وهو ماالتزم ووقع وصادق عليه العراق في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمنه في دستوره الدائم…….

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بالعمل العاجل والجاد والاستثنائي لتنفيذ مطالب المتظاهرين ومطالب البصرة التي وقع عليها اكبر انتهاك للحق في الحياة وعلى راسها الماء الصالح للاستخدام ….

وشهدت البصرة تظاهرات غاضبة بسبب سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وتفاقم حالة البطالة لدى الشباب،ما ادى الى تصادم مع القوات الامنية بعد مهاجمة مقرات حزبية ومؤسسات حكومية، الامر الذي تسبب بسقوط ضحايا من المتظاهرين واعتقال العديد منهم وملاحقة آخرين.