مكتب محاماة اماراتي يطلق مسابقة احتفاءً بعام التسامح

(المستقلة).. أعلن مكتب بن حيدر للمحاماة والإستشارات القانونية، الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن مسابقة محلية مميزة احتفاءً بعام التسامح وترسيخاً لقيم ومبادئ التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “الأثر الإيجابي لأول وزارة للتسامح في العالم”. يبدأ التسجيل اليوم وآخر موعد للمشاركة بالمسابقة يوم الخميس 31 تشرين الاول/أكتوبر 2019.

تتضمن المسابقة دعوة يوجهها المكتب للشباب للمشاركة بمقالات تعكس الآثار الإيجابية لاستحداث وزارة التسامح في عام 2016 من قبل الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المسابقة المستوحاة من رؤية الحكومة وقيادتها في تعزيز مفهوم التسامح، بهدَف تشجيع الشباب على البحث في تأثيرات القرار على المجتمع الإماراتي أولاً وعلى التأثير الإيجابي الذي أحدثه هذا القرار في تعزيز موقع الدولة الريادي عالمياً.

واشار المحامي عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية حول فِكرة هذه المسابقة والهدف منها، الى أهمية إشراك فئة الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في تطوير المجتمع الإماراتي، وخاصة من خلال تشجيع المبادرات التي تعنى بالبحث العلمي والمساهمات البناءة التي تعمل على إشراك هذه الفئة من الشباب المثقف الواعي في التعرف على الأبعاد الحقيقية والأهداف السامية التي تميز السياسات الحكيمة والقرارات الصائبة التي تتخذها القيادة السياسية للدولة.

وأضاف بن حيدر: “أن هدفنا من إطلاق هذه المسابقة هو تسليط الضوء على التتبعات الإيجابية التي أحدثها إنشاء وزارة التسامح في عام 2016 تمهيداً لإعلان عام التسامح 2019”.

وستقوم لجنة من المختصين بتقييم المشاركات وفقًا لأصالة المقال في الفكرة والمفهوم، قوة وسلامة الحجة، وأن تكون اللغة المستخدمة واضحة ورصينة، بالإضافة الى ذكر المصادر التي استند إليها كاتب المقال إن وجدت. وسيحصل الفائز بالمرتبة الاولى على جائزة مالية قدرها 50,000 درهم إماراتي وفرصة لنشر المقال في موقع بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية الإلكتروني. كما خُصص للفائز بالمرتبة الثانية جائزة مالية قدرها 30,000 درهم إماراتي، أما الفائز بالمرتبة الثالثة فَجائزته 20,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى مكافأة 3,000 درهم إماراتي لأَفضل 10 مقالات.

وتتضمن معايير التقديم للمسابقة: