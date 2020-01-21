مكتب علاوي: دولة جارة دأبت على محاربته والان تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله

المستقلة … اتهم مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ، “مخابرات دولة جارة” بالترويج لوفاته تمهيدا لاغتياله ، فيما أكد أن علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، “ما أشبه اليوم بالبارحة”، موضحا أنه “قُبيل المحاولة السابقة لاغتيال إياد علاوي في لندن والتي أدت به إلى ملازمة المستشفى لأكثر من عام، تلك العملية الجبانة التي اشرف عليها وأدارها برزان إبراهيم التكريتي رئيس مخابرات صدام، أذاعت بعض الإذاعات وقبل شهرين من محاولة الاغتيال إن علاوي قتل بإطلاق نار وهو يغادر سكنه في لندن”.

واضاف “اليوم تكرر أجهزة مخابرات لدولة جارة خبر وفاة الدكتور علاوي والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده كما اعترف بذلك احد ابرز قادتها عندما قال للدكتور نحن عملنا ضدك فأجابه وأنا أيضا ضدكم وذلك أمام شهود أحياء يرزقون منهم أعضاء في مجلس النواب ومنهم رؤساء وزراء”.

وتابع البيان، “اليوم انتشر خبرا نرى انه من نفس هذه الجهات المغرضة واللئيمة التي وقفت ولا تزال ضد علاوي وتمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى”، مشيرا الى “ادعاء هذه الأجهزة إن الدكتور علاوي قد مات تمهيدا لاغتياله فما أشبه اليوم بالبارحة”.

وأكد بيان مكتب علاوي، أن “هذا الخبر عار عن الصحة تماما”، مبينا أن علاوي “يتمتع بصحة جيدة وهو اليوم يقف مع أبناء شعبنا المنتفض بقوة والرافض للهيمنة الأجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية”.

ودعا مكتب علاوي “الإعلام المهني والحر لأن يتوخى الدقة بنقل المعلومات والتأكد قبل نقلها من حقيقتها”، مؤكدا أن “علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق وصحته جيدة ويدافع عن قضايا شعب العراق وليس حكامه ، وعن دول الاعتدال وشعوبها في المنطقة العربية”.

يشار الى أن مواقع التواصل الاجماعي وبعض وسائل الاعلام تناقلت مساء امس الاثنين خبرا يفيد بوفاة علاوي باحدى مستشفيات بغداد.