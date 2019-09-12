مكتب عبد المهدي يعلن موعد فتح طريق مطار بغداد “بالكامل” امام المواطنين

(المستقلة) … اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عن موعد فتح طريق مطار بغداد بالكامل.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، إن “تقرر فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين وبشكل كامل اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول المقبل”.

وأوضح أن ذلك ياتي “بعد اكمال رفع الكتل الكونكريتية من محيط المطار واكمال اكساء الشوارع بالتعاون مع جميع اللجان المكلفة”.

يشار الى أن البياتي اعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر، في السابع من الشهر الماضي، أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل لجنة حكومية لـ”تسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد لتقليل الزخم والاختناقات المرورية وتسهيل حركة عجلات المسافرين”، فيما تقرر فتح الطريق امام المسافرين من الساعة السادسة عصرا ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل.