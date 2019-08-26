مكتب عادل عبد المهدي يعلن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا

(المستقلة) …. اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الاثنين، ان “تقرر تمديد فتح طريق بغداد الدولي من السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا”.

واضاف ان “هذا القرار سيطبق اعتبارا من اليوم الاثنين”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر، في السابع من الشهر الماضي، أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل لجنة حكومية لـ”تسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد لتقليل الزخم والاختناقات المرورية وتسهيل حركة عجلات المسافرين”، فيما تقرر فتح الطريق امام المسافرين من الساعة السادسة عصرا ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل.