مكتب رئيس الجمهورية : صالح بحث مع ترامب القضايا والأحداث الدولية في المنطقة

(المستقلة).. قال مكتب رئيس الجمهورية أن لقاء برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤ موساء الدول، وذكر المكتب في بيان إن اللقاء الذي جرى ، اليوم الاربعاء 22-1-2020، تضمن محادثات معمقة .

وأشار إلى أن صالح اگد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً الى أن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف صالح أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته و احترام قراره المستقل و ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.

بدوره جدد الرئيس الأمريكي دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة.

وتم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية و تأمين الأمن و الاستقرار.