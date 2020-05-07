مكتب الكاظمي ينفي خبر اجتماع الحكومة الجديدة

المستقلة .. نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول.

واوضح المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان ” المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ينفي البيان المتداول عن عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول ويؤكد أن ماجرى اليوم هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة والتي سيتم نشر تفاصيلها لاحقا”.

وكانت القناة الشبه الرسمية قد تناقلت انباء عن عقد جلسة مجلس الوزراء واتخاذ عدة قرارات جديدة .