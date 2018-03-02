مكتب العبادي : الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية

( المستقلة ) … أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي، باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوات الاجنبية من البلاد، الا اننا لازلنا بحاجة الى تلك القوات، بحسب تعبيره.

وقال الحديثي، في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) ، إن “من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش”.

واضاف، إن “الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا، حيث لا يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق”.

واوضح الحديثي، “قد يكون بالامكان تغيير عدد هذه القوات الأجنبية في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار”.

وكان البرلمان صوت أمس على قرار تضمن “تقديم الشكر والتقدير” لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاراضي العراقية.