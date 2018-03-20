مكتب العبادي : أي زيارة لمسؤولي الدول الشقيقة ستعلن عنها الحكومة رسميا

(المستقلة).. اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أي زيارة من مسؤولي الدول الشقيقة ستعلن عنها الحكومة رسميا، مشيرا الى أنه لا ينبغي الاهتمام بالإشاعات في هذا الصدد والتعليق عليها.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “العراق منفتح على جميع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز علاقاته وفق المصالح المشتركة”، مبينا ان “هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي اثبتت نجاحها في عودة العراق للمجتمع الدولي وأن يكون قوة فاعلة في المنطقة”.

وأضاف الحديثي أن “اي زيارة من قبل المسؤولين في هذه الدول الى العراق ستعلن عنها الحكومة العراقية بصورة رسمية”، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي الاهتمام بالإشاعات بهذا الصدد والتعليق عليها”.

من المتوقع أن يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى العراق تستغرق يومين، حسب ما أفاد به النائب العراقي سعدون الدليمي.

وقال النائب في تغريدة على تويتر إن بن سلمان سيوقع في اليوم الأول من زيارته عددا من الاتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد، بينما يزور النجف الأشرف في اليوم الثاني.

سعدون الدليمي @SaadonAldlimi ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور بغداد رسميا ليومين

الاول في بغداد لتوقيع اتفاقيات مع رئيس الوزراء

والثاني زيارة النجف الأشرف واللقاء بزعامات دينية

وستكون زيارة تاريخية تبشر المنطقة والمسلمين جمعاء بمرحلة جديدة من السلم والتعايش بين المسلمين بعيدا عن التكفير والصراع الطائفي

وأضاف الدليمي أن زيارة ولي العهد السعودي إلى العراق ستكون زيارة “تاريخية” وستفتح صفحة جديدة بين المسلمين بعيدا عن الصراعات الطائفية.

مصدر رفيع المستوى في رئاسة الوزراء العراقية تحفظ على تلك الأنباء، ولم ينف أو يؤكد في اتصال مع موقع “الحرة”، قرب حصول الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى السعودية تخللتها رغبة من الطرفين بتبادل الزيارات، لكن تحديد مواعيد لهذه الزيارات “لم يحسم بعد”.

وأفادت مصادر محلية بالعراق في هذه الأثناء بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق في بغداد والنجف استباقا للزيارة، خاصة على الصعيد الأمني.

يشار إلى أن الرياض وبغداد عززتا في الأشهر الأخيرة مستوى الاتصالات بينهما.

وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العلاقات بين العراق والسعودية تسير في الطريق الصحيح.

وبدأ ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي أول جولة رسمية له منذ تولي منصبه، بدأها بمصر ثم بريطانيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بواشنطن في العشرين من هذا الشهر.(النهاية)